Commercie duikt in sneltest-gat dat overheid liet vallen

Column Maikel Harte Mijn uitlaat­klep is niet de sport­school, maar uiteten en slap ouwehoeren met m’n vrienden

7:00 In de Tweede Kamer hadden ze deze week dezelfde vraag als ik over de nieuwe maatregelen: waarom moet de bieb dicht en mag de IKEA openblijven? Er is door het kabinet steeds aangegeven dat de reisbewegingen van mensen beperkt moeten worden. De meeste mensen moeten echter minimaal een uur in de auto naar de IKEA zitten, terwijl de bieb om de hoek zit. Bij de IKEA is het ook nog eens vele malen drukker, in de bieb staan ze echt niet rijen dik aan te schuiven. Dit wordt dan toch een beetje symboolpolitiek en dat is jammer.