Coldcaseteam ontzenuwt geruchten in zaak Herman Ploegstra, maar dé vraag blijft onbeantwoord

IJZENDIJKE - De vermiste IJzendijkenaar Herman Ploegstra liet zich niet in met criminele activiteiten, hij was niet opvallend vaak van huis en met zijn BMW X5 was niets bijzonders aan de hand. Officier van justitie Kim Weijers en rechercheur Ralph Nagelkerke gaven woensdagavond in een vol Jeugdgebouw in IJzendijke op een aantal prangende vragen antwoord.

De leden van het coldcaseteam ontzenuwden daarmee een aantal hardnekkige geruchten. Maar de ultieme vraag wat er op 26 oktober 2010 met de kraanmachinist uit IJzendijke is gebeurd en waar zijn stoffelijk overschot is, is na bijna een jaar onderzoek nog steeds onbeantwoord.

Bombarie

Nagelkerke en Weijers gaven tijdens de bewonersbijeenkomst in IJzendijke uitleg over het onderzoek. ,,We zijn vorig jaar met veel bombarie de IJzendijkse gemeenschap binnengekomen. Dat veroorzaakte veel reuring. We willen daarom uitleggen wat we gedaan hebben en hoe we nu verder gaan.”

Vorig jaar juni vroeg het coldcaseteam tijdens een eerste bewonersbijeenkomst in Oostburg aan mensen om met informatie naar voren te komen. Sindsdien zijn 62 getuigen gehoord en 45 tips nagetrokken. ,,Daarbij is de tip die we een half uur geleden kregen nog niet meegeteld.”

Ploegstra verdween op 26 oktober 2010. Alleen zijn auto even buiten Breskens aan de Duivelshoekweg is teruggevonden. Dinsdag werd in een bos, tussen deze weg en de Westerscheldedijk, nog gezocht met een grondradar en speurhonden. Eerder op die dag konden de speurders ook de tuin van hotel De Vier Heemskinderen in IJzendijke doorhalen als plek waar mogelijk aanwijzingen te vinden zouden zijn.

,,Dat onderzoek was echt geen toneelstuk”, aldus Nagelkerke. In het bos is wel een schoen gevonden, maar die bleek niet van Ploegstra te zijn. ,,De stroom aan aanwijzingen en tips begint wel op te drogen", zei Weijers. Het coldcaseteam denkt nog enkele weken werk te hebben. Weijers, broer Jan Ploegstra en burgemeester Marga Vermue deden nog eens een dringend beroep op iedereen die wat weet naar voren te komen. Voor de gouden tip ligt een beloning van 15.000 euro klaar.

Nieuwsgierig