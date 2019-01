Coldcasekalender 2019: Wie bracht Michaël om het leven?

WESTDORPE - Op 4 juli 2012 ontdekken wandelaars het lichaam van Michaël ten Napel in een sloot bij de Kapittelstraat in Westdorpe. Hij bleek om het leven te zijn gebracht. Nu, zes en een half jaar later, weet zijn familie nog altijd niet wat er is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor zijn dood.