Cold case team hoopt op puzzelstukjes uit IJzendijke

Vanavond (maandag) om 20.00 uur kunnen IJzendijkenaren in het gemeentehuis in Oostburg horen wat bekend is over de verdwijning van hun dorpsgenoot en op welke prangende vragen het cold case team graag antwoord wil hebben.

De sleutel tot oplossing van het mysterie ligt mogelijk in IJzendijke. Politie en justitie hopen dat de bijeenkomst over de zaak Ploegstra IJzendijkenaren motiveert om na afloop met informatie te komen.

,,We zijn op zoek naar puzzelstukjes die samen de oplossing vormen'', zei rechercheur Ralph Nagelkerke vorige week toen bekend werd gemaakt dat de zaak is heropend. De leider van het onderzoek in deze bijna acht jaar oude zaak gaat ervan uit dat Ploegstra door een misdrijf om het leven is gekomen. De toen 35-jarige kraanmachinist en vrijwillig brandweerman verdween op 26 oktober 2010 na een bezoek aan de sportschool. Alleen zijn auto werd teruggevonden tussen Breskens en Nummer Een. Die auto wordt overigens ook weer binnenstebuiten gekeerd in de hoop op sporen. Sinds vorige week heeft de politie zeventien tips ontvangen.