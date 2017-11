Coffeeshop Checkpoint in Terneuzen alsnog veroordeeld

Zeeuwen werken vaker in Vlaanderen: 'Oké, je moet de Ollander-moppen kunnen verdragen'

9:00 VLISSINGEN - Steeds meer Zeeuwen werken in België. Sinds 2010 is het aantal 'Zeeuwse grensarbeiders' met zo'n 80 procent gegroeid. Wat is er zo aantrekkelijk aan België?