Code rood op het aardappelveld; problemen met de pieper stapelen zich op

Eyup had het naar zijn zin in Middelburg, maar mag niet in Nederland blijven: ‘Ik ben boos, verdrietig en bang’

17:26 MIDDELBURG - De droom van Eyup is veranderd in een nachtmerrie. Hij mag met zijn broertje en ouders niet in Middelburg blijven, zelfs niet in Nederland. Turkije is veilig voor het tot het christendom bekeerde Koerdische gezin, vindt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Eyup (11): ,,Ik ben boos, verdrietig en bang.”