Code rood in de Zeeuwse natuur, want het is er kurkdroog

‘Fase 2: Extra alert’ heet het bij een verhoogde kans op natuurbranden door langdurige droogte; in weertermen vertaald is het code rood. Het sein voor boswachter Marijke Lieman om extra goed op te letten in de boswachterij Westerschouwen. ,,We letten allereerst zelf op. We zorgen dat in elke auto een brandblusser ligt en verder gaan we niet de bossen in met hele lage auto’s, alleen met de hogere modellen.”