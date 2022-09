Code geel voor onweer in Zeeland en Noord-Brabant

column marleen blommaert Herfst

Op 1 september begon de meteorologische herfst. In de ochtend drijven de slierten mist alweer over de kreek, de zomer langzaam verdrijvend naar de andere zijde van de aardbol. Hoewel de zomerse temperaturen nog aanhouden is de komst van de herfst al weken merkbaar. De droogte heeft haar komst versneld, vermoed ik. De polderweg van de ochtendwandeling ligt al wekenlang omzoomd met eikels. Ook met blikjes energy drink helaas, maar die zijn afkomstig van eikels van een andere soort.

