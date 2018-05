Code geel vanwege stevige onweersbuien met hagel in het zuiden

Koninklij­ke erepenning voor 100-jarige Christelij­ke Oratorium­ver­e­ni­ging Goes

10:07 GOES - De officiële verjaardag (17 september) laat nog even op zich wachten, maar dat weerhield de Christelijke Oratoriumvereniging Goes er niet van alvast zaterdag een jubileumconcert te geven in de Grote Kerk in Goes. Voor de uitvoering van oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn werd de 75 leden tellende vereniging verrast met de Koninklijke Erepening.