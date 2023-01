Code geel: onweer, hagel en veel regen op komst in Zeeland

De onweersbuien worden vanaf woensdagmiddag verwacht en gaan dus gepaard met zware windstoten. De buien trekken van het west naar het oost over het land. Bij deze buien is er kans op onweer, hagel, veel regen in korte tijd en windstoten tot 75 km/u. De buien trekken in de loop van de avond naar Duitsland, waardoor de wind even zal gaan liggen.