Code geel: forse buien met hagel en onweer verwacht in Zeeland

Daar gáát het imago van Renesse: de overlast van vertierzoe­ken­de jongeren is (even) terug

24 juli RENESSE - Winkelwagentjes en terrasstoelen vlogen vrijdagnacht tussen half vijf en kwart voor vijf door het centrum van Renesse. Ruiten van de Jumbo gingen eraan. De daders, te zien op bewakingsbeelden: een groepje jongeren. Sinds het begin van het hoogseizoen deze maand is het hommeles in het kustdorp. Is Renesse terug bij af?