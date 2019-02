Cocaïne gevonden in haven Vlissingen

De grootste partij is in december in een container met ananassen bij een bedrijf gevonden. De cocaïne is vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Vanwege onderzoeksbelangen kan deze vondst pas nu bekend gemaakt worden. Dinsdagmiddag heeft de Douane in Vlissingen aan boord van een schip 50 kilo cocaïne aangetroffen. Ook deze partij is vernietigd en er wordt door de politie onderzoek gedaan.