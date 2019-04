Coalitievorming Waterschap loopt spaak

update 20.45 / video Jongen (7) gevonden op bodem zwembad Goes: ‘Dit heeft een grote impact op het personeel’

21:33 GOES - Een zevenjarige jongen is maandag aan het einde van de middag gevonden op de bodem van het zwembad in Omnium in Goes. Het kind, vermoedelijk afkomstig uit een Duits gezin, werd door het zwembadpersoneel meteen uit het water gehaald en gereanimeerd.