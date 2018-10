COA wil toch weer asielzoekers onderbrengen in AZC Goes

,,We zijn benaderd door het COA om opnieuw opvang voor vluchtelingen te realiseren op de opvanglocatie aan de Albert Plesmanweg", laat een woordvoerder van de gemeente Goes weten. ,,Dat is omdat er landelijk sinds de zomer een forse toename is van het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. En om iedereen te kunnen huisvesten heeft het COA weer nieuwe opvangplekken nodig.”

Het COA zoekt op korte termijn 5000 nieuwe plekken voor asielzoekers. Een COA-woordvoerder laat weten dat de extra capaciteit vooral nodig is omdat bestaande plaatsen langer bezet blijven dan was verwacht. ,,Aan de ene kant heb je mensen die langer in de opvangcentra blijven omdat hun asielprocedure langer duurt dan was voorzien’’, zegt hij. ,,Aan de andere kant zijn er vergunninghouders die nog niet weg kunnen omdat ze nog geen huis hebben.’’

Het COA heeft op de verschillende opvanglocaties in het land ongeveer 2000 reserveplekken. De organisatie onderzoekt nu of het ook mogelijk is asielzoekers tijdelijk op te vangen in centra die onlangs zijn gesloten, zoals in Goes. Dat moest juist vervroegd dicht omdat het COA minder vluchtelingen verwachtte.



Het AZC in Goes staat nu leeg. Tot een paar maanden geleden deed het nog dienst als uitzetlocatie voor gezinnen. De bewoners zijn inmiddels allemaal elders in Nederland ondergebracht. Eind augustus gingen de laatsten weg uit Goes.