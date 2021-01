Cliëntenraden: tweedeling bij vaccineren in woonzorgcentra is onveilig en onpraktisch

Zeeland Eet Koken met Zeeuwse chef-koks: Ossobuco, het signatuur­ge­recht van Giovanni Tidili uit Middelburg

14 januari MIDDELBURG - Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft deze krant chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Deze week: Giovanni Tidili van La Piccola Italia in Middelburg over de ossobuco van zijn vader.