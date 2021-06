Cliëntenraad wil excuses wethouders voor onrust Intervence: ‘Er moet een enorme sorry komen’

Politieke soap rond jeugdbe­scher­ming raakt vooral gezinnen: ‘Het is echt een drama’

16 april GOES - Het aangekondigde einde van Briedis maakt de chaos binnen de jeugdbescherming in Zeeland alleen maar erger. De grootste slachtoffers: de betrokken, vaak zeer kwetsbare gezinnen en kinderen. ,,Het is echt een drama aan het worden”, zegt Niek de Klerk, voorzitter van de cliëntenraad van Intervence.