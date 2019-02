Cliëntenraad Intervence: ‘Durf gezinnen nog niet gerust te stellen dat het wel goedkomt met jeugdzorg’

Meningokok­ken-epidemie dreigt in Zeeland door an­ti-vaxxers in Fa­cebook-bub­ble

19:03 VLISSINGEN - Een uitbraak van meningokokken W zou in Zeeland snel om zich heen kunnen grijpen. De groepsimmuniteit is ernstig in gevaar gebracht door de circa 54.000 Zeeuwse tegenstanders van inenting. Om de veiligheid weer te garanderen, zouden direct 2774 Zeeuwse jongeren extra moeten worden gevaccineerd.