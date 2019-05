Cliëntenraad heeft vertrouwen in Emergis

Bakker in Axel: ‘Dief vroeg om bonbons en pakte toen alles uit de kassa: 320 euro’

19:30 AXEL - Een man heeft woensdag geld gestolen uit de kassa bij bakkerij Lako in de Noordstraat in Axel. Bakker Antoine Lako is het zat en gaat camera’s installeren. “Het frappante is dat bij de plaatselijke slager dezelfde truc werd gebruikt.”