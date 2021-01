Cliënten van Zeeuwse verpleeghuizen krijgen volgende week vaccinatie

Bewoners van woonzorgcentra zonder specifieke verpleeghuisindicatie krijgen zo snel mogelijk via hun huisarts een coronaprik. Maar wanneer die laatste groep ouderen precies aan de beurt is, is nog niet bekend.

Onderscheid tussen mensen met en zonder indicatie

Het liefst hadden Zeeuwse zorgorganisaties alle bewoners - met en zonder verpleeghuisindicatie - tegelijk gevaccineerd. Ze trokken ruim twee weken bij het ministerie van Volksgezondheid aan de bel. Hun pleidooi werd ondersteund door een brandbrief van de gezamenlijke Zeeuwse cliëntenraden aan minister Hugo de Jonge. Het haalde niets uit. Het ministerie bleef het onderscheid maken tussen mensen met en zonder een indicatie. Argumenten dat twee of nog meer vaccinatierondes per instelling inefficiënt is en mensen onnodig langer onbeschermd laat, kon het ministerie toen niet tot andere gedachten brengen. Mogelijk komt het ministerie volgende week nog met een aanpassing van de vaccinatiestrategie.

Bij Eilandzorg in Zierikzee en in de verpleeghuizen van ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen zijn of worden bewoners deze week al gevaccineerd. Alle 59 bewoners, dus ook de mensen die onder de huisarts vallen, kregen woensdag in Zierikzee een prik. Omdat je vaste hoeveelheden moet bestellen en de zorglocatie niet groot is, konden bij Eilandzorg - om verspilling van vaccin te voorkomen - de handen ineen worden geslagen.

Minder besmettingen

In Zeeuwse verpleeghuizen werd de afgelopen week bij veertien mensen een coronabesmetting vastgesteld. Dat zijn minder positieve tests dan in de voorafgaande weken toen het aantal ontdekte besmettingen tussen de 35 en de 40 lag. Nieuwe besmettingen waren in de gemeenten Vlissingen (7), Middelburg (5), Goes (1) en Terneuzen (1).

Afgelopen week overleden negen mensen met corona in een verpleeghuis. De sterfgevallen waren in de gemeente Vlissingen (5) en Terneuzen (4). 27 cliënten herstelden van de virusinfectie.

In de tweede coronagolf zijn in totaal 85 bewoners van een Zeeuws verpleeghuis na een coronabesmetting overleden. In totaal werden 397 cliënten positief getest. Van hen zijn inmiddels 247 mensen hersteld. Deze cijfers komen van de samenwerkende Zeeuwse zorgorganisaties Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.