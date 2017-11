Cliënten Arduin wachten op bussen

Priscilla Jongepier (27) uit Vlissingen wachtte al een aantal keer lang om naar haar dagbesteding in Middelburg te gaan. Eén keer moest haar vader René Jacobs zelf een taxi regelen om haar te laten ophalen. En dinsdag zat Jongepier noodgedwongen thuis, omdat de bus helemaal niet kwam opdagen. ,,Ik vind het schandalig. Mijn dochter zit nu thuis naar buiten te kijken en wat op haar laptop te rommelen, terwijl ze heel graag wil werken”, zegt Jacobs. ,,Dit is een verkeerde bezuiniging.”

Vrijwilligers

Tot vorige week verzorgde vervoersbedrijf TCR het vervoer van cliënten. Sinds deze week heeft Arduin een nieuw vervoersplan. Daarbij least Arduin nog (kleine) bussen van TCR, maar regelt ze zelf het rittenschema en de bestuurders. ,,We hebben een ander rittenschema gemaakt waarbij we hebben geprobeerd hebben om de reisafstanden voor cliënten terug te brengen'', legt directeur Peter van Wijk uit. ,,Dat vind ik het belangrijkste, want soms waren cliënten heen en terug wel drie uur onderweg.''

Arduin maakt geen gebruik meer van personeel van TCR, maar zet vrijwilligers en eigen personeel in. Dat is tonnen goedkoper en biedt eigen medewerkers meer flexibiliteit, aldus Van Wijk. ,,Het is nu makkelijker om de bus te pakken om cliënten op te halen, of om ze bijvoorbeeld tussendoor even naar de dokter te brengen. Tot nog toe moesten we daarvoor steeds TCR bellen. Die kwam wel, maar dan ging ook de teller lopen. Nu staan de bussen voor de woningen en de werkplekken.''

Opstartproblemen

De opstartproblemen zijn onvermijdelijk, zegt Leny Harmoen, manager werken en leren van Arduin. ,,We hebben ingecalculeerd dat dit niet meteen goed gaat. Het is ongelooflijk veel werk om alles op orde te krijgen. We hebben cliënten in een brief om begrip gevraagd voor langere wachttijden. Daarnaast is een groot team van zeven uur ’s ochtends tot half acht ’s avonds bereikbaar om alle vragen te beantwoorden. We rekenen op een aanloopperiode van enkele weken, maar het liefst zouden we alles morgen op orde hebben.”

Arduin heeft volgens Harmoen op dit moment 25 vrijwilligers bereid gevonden om de bussen te besturen. Zij hebben een rijvaardigheids- en EHBO-cursus gevolgd, en moeten een verklaring omtrent gedrag overleggen. ,,We hebben in totaal veertig á vijftig mensen nodig. Er komen wekelijks mensen bij”, zegt Harmoen. ,,Als er geen vrijwilligers beschikbaar zijn, dan rijden onze eigen medewerkers.”