Cliënten Arduin Aagtekerke overgeplaatst

Hoe goed is de zorg in de Zeeuwse ziekenhui­zen? Deze nieuwe site vertelt er meer over

30 september GOES - Ziekenhuizen kunnen vanaf maandag beter met elkaar worden vergeleken. Op het vernieuwde ziekenhuischeck.nl is te zien hoe goed de zorg is en welk rapportcijfer patiënten geven. Opvallend is dat de Zeeuwse ziekenhuizen op de nieuwe site lager scoren dan op de oude: het ADRZ heeft een 6,7 en ZorgSaam een 7,8. Maar hier zit een adder onder het gras.