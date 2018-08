Claudia en Simone kunnen altijd bij elkaar terecht

Politie is in Noord-Beveland wel heel vaak te laat bij spoedgeval­len

9:23 VLISSINGEN - De politie komt in Noord-Beveland in spoedgevallen slechts in 38,7 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse. Dat blijkt uit recente cijfers van de politie zelf. Noord-Beveland is daarmee de slechtst scorende gemeente in Zeeland, maar staat ook op landelijke schaal op de een-na-laatste plaats.