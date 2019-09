Claude Lelouch ontroerd door eerbetoon op Film by the Sea

Ride for the Roses is gedeeld verdriet en een arm om je heen

20:12 VLISSINGEN - Ruim zevenduizend fietsers hebben samen 852.709 euro opgehaald voor kankeronderzoek bij de 22ste editie van Ride for the Roses. De landelijke fietstocht, waarvan de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat, vond gisteren voor de derde keer plaats in Zeeland.