CitySeeds in Middelburg is uitgeroepen tot het beste buurtinitiatief van Zeeland

Droogte van 2018 bedreigt ook dit jaar

7:00 MIDDELBURG - De extreme droogte van 2018 werkt nog steeds door. De kans bestaat dat de watervoorraden deze winter niet voldoende worden aangevuld. Dat is funest als er dit jaar weer een droge zomer is. ,,Als dat het geval is, zullen de problemen en gevolgen mogelijk nog groter zijn dan in 2018", aldus waterschap Scheldestromen.