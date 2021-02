City of Dance gaat door en begint met kaartverkoop: ‘Freddy Moreira en Famke Louise staan in de startblokken’

Video Zon maakt snel einde aan Zeeuwse ijsclubpri­meur in Sluiskil: ‘Toch even kunnen schaatsen’

10 februari SLUISKIL - Klokslag twee uur opende ijsclub De Scheve Schaats in Sluiskil als eerste in Zeeland haar ijsbaan, drie kwartier later was het al weer afgelopen. De ijsvloer smolt weg en verbrokkelde in het zonlicht. ,,Jammer, maar we hebben toch mooi even kunnen schaatsen.”