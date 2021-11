Cinema Middelburg haalt festival IDFA naar Zeeland

Het documentairefestival opent woensdag met de wereldpremière van Four Journeys van filmmaker Louis Hothothot. Het is zijn persoonlijke verhaal als tweede kind in China, in een tijd dat het land een streng eenkindbeleid voert. De film is in Middelburg vanaf 20.30 uur te zien in de Club Cinema-zaal.

Tot en met met 28 november (de laatste dag van het festival) heeft Cinema Middelburg nog vier IDFA-documentaires op het programma staan: Herr Bachmann und seine Klasse (over een docent die er meer uitziet als een rocker dan als een leraar), Cow (over een koe die direct na een bevalling weer de melkmachine in moet), Turn Your Body to the Sun (over een Sovjetsoldaat van Tataarse afkomst die in de Tweede Wereldoorlog gevangen is genomen door de nazi’s) en Bigger Than Us (over de Nederlands-Indonesische Melati Wijsen, die strijdt tegen plasticvervuiling op Bali).