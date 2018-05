CineCity opent filmhuis in woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen

CineCity zorgt onder de noemer Vlissingen FilmTheater voor de programmering. De zaal is een welkome aanvulling op het aanbod van de bioscoop, zegt Sander Verdonk, manager van CineCity. ,,We willen daar meer filmhuistitels gaan neerzetten, de 'betere' films. Er zijn zoveel titels die goed zijn, maar die we in CineCity qua tijd en ruimte niet kwijt kunnen. Dat is nu wel mogelijk."

Het filmhuis moet geleidelijk groeien. ,,We beginnen klein en kijken hoe dat gaat. In eerste instantie draaien we elke avond, behalve op maandag, een film om half acht 's avonds en op woensdag, zaterdag en zondag ook een matineevoorstelling voor de kinderen. Vervolgens gaan we onderzoeken of we dat kunnen uitbreiden. In september zetten we de zaal in elk geval volledig in voor Film by the Sea."