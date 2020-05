CineCity klaar voor ‘nieuwe normaal’: zelf popcorn pakken is er niet meer bij

Horeca op Schou­wen-Duiveland kan in rap tempo met grotere terrassen aan de slag; onderne­mers staan te trappelen

20:00 ZIERIKZEE - De terrastafels wat uit elkaar schuiven en klaar is Kees. Nou, niet in Renesse. Daar heeft de horeca een gezamenlijk plan in de maak om gasten op hun terrassen veilig én gezellig te ontvangen. De terrassen mogen tijdelijk groter. Ook in Zierikzee staan ondernemers te trappelen om aan de slag te gaan