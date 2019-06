CineCity in Vlissingen dicht vanwege brand

Volgens Sander Verdonk van CineCity merkte een schoonmaakster de brand kort na het ontstaan op. De brand is ontstaan achter de snoepwinkel, in een operationele ruimte. Verdonk: ,,Ze rook een brandlucht en zag ook rook. Overal in het pand zijn brandblussers, ze heeft het brandje direct geblust, nog voordat de brandweer er was. Het voornaamste is nu dat we de rooklucht uit het pand krijgen. We zijn nog aan het uitzoeken hoe de brand precies ontstaan is. Met de schade lijkt het mee te vallen, maar de vraag is of de rooklucht nog verborgen schade heeft veroorzaakt. ”