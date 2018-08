Christelijke fracties storen zich aan 'godslasterende' ZNF-voorstelling De Blinden

Kunst kan schuren. In een vrije maatschappij moet daar ruimte voor zijn, vindt De Reu. Hij wijst bijvoorbeeld op de cartoonwedstrijd The Art of Resistance die in het kader van Bevrijdingsdag in de Zeeuwse Bevrijding. Sommige cartoons zouden voor bepaalde groepen als kwetsend kunnen worden ervaren. ,,Maar over die cartoonwedstrijd heb ik niemand gehoord.''