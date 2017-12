Christèle en Kristel aan kop in leraarverkiezing

Een record: zo vaak reden bestuurders in 2017 door de tolvrije tunnel

14:30 TERNEUZEN - Niet eerder maakten er zoveel mensen gebruik van de Westerscheldetunnel op tolvrije dagen als in 2017. Verdeeld over de zes tolvrije dagen waren er dit jaar 115.361 passages. In 2016 stond de teller nog op 113.920.