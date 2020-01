Chloorverbod ramp voor aardappeltelers: ‘Zeg maar gerust dat de situatie desastreus is’

ZIERIKZEE - Aardappeltelers zijn in rep en roer. Vanaf de nieuwe oogst dit jaar mogen ze hun aardappelen niet meer behandelen met de kiemremmer Chloorprofam. Daarnaast mogen ze hun aardappelen waarschijnlijk ook niet meer bewaren in schuren waar het middel is gebruikt. ,,Een ramp, want chloor zit tot in het beton. Dat krijg je er niet meer uit”, zegt akkerbouwer Kees Hanse uit Zierikzee.

De chloorbehandeling in de vorm van gas voorkomt dat aardappelen ontkiemen. Daardoor kunnen akkerbouwers hun aardappelen een jaar lang in de schuur bewaren en zo geleidelijk leveren aan supermarkten en de aardappelverwerkende industrie.

Desastreus

Het verbod van de Europese Unie op het gebruik van de chloorhoudende kiemremmer heeft ernstige gevolgen, zegt Hanse. ,,Zeg maar gerust dat de situatie desastreus is. We kunnen de aardappelen niet meer tot aan de nieuwe oogst bewaren omdat ze zullen gaan ontkiemen. Dat betekent dat er een gat valt van eind april tot aan de nieuwe aardappelen die vanaf eind juli van het land komen.” Het verbod op Chloorprofam geldt voor de hele Europese Unie. Daardoor zullen vanaf eind april aardappelen uit landen van buiten de EU op de markt verschijnen, verwacht Hanse. ,,Iemand zal in het gat springen.”

De EU verbiedt Chloorprofam omdat er mogelijk een risico bestaat voor de gezondheid van de consument. Volgens de Wageningen Universiteit & Research hebben telers voldoende alternatieven voor het verboden middel. Akkerbouwer Hanse heeft er echter geen hoge pet van op. Sinds 2015 beproeft hij alternatieve biologische middelen zoals Biox-M en 1,4 Sight in een bewaarschuur waar hij bewust geen Chloorprofam benut, omdat hij de bui zag aankomen. Hanse: ,,Die middelen zijn drie keer zo duur als Chloorprofam en werken drie keer minder goed. Financieel loop je er op leeg.”

Frietindustrie

Een tweede drama is dat telers bewaarschuren waar Chloorprofam is toegepast waarschijnlijk niet meer mogen gebruiken voor aardappelopslag. Waarschijnlijk, want akkerbouwers wachten nog steeds op een overgangsnorm voor de chloorresten in aardappelschuren. Intussen eist de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) dat de nieuwe oogst aardappelen geen chloorrestanten mag bevatten. Contracttelers moeten hun schuren zodanig reinigen en ventileren dat er geen spoortje chloor meer is te vinden.

Teeltcontracten