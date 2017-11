Chirurg met oog voor mensen en gevoelens zwaait af

Robert Abe Hellingman (65) begon 33 jaar geleden als algemeen chirurg in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. ,,We deden er alles, tot aan het stelpen van een bloedneus.'' Donderdag neemt hij als oncologisch chirurg afscheid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. ,,Ik ben verliefd op Zeeland. De aard van de Zeeuwen is niet 'himmelhoch jauchzend' of 'zum Tode betrübt', maar gematigd. Daarin voel ik me gelukkig.''

De op Sumatra geboren Rob Hellingman leert het vak in Groningen en het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Als hij in 1985 als jonge arts aan de slag wil, liggen de banen niet voor het oprapen.

Toch hoeft hij niet lang te zoeken en kan hij aan de slag bij het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. ,,In het toen kleinste ziekenhuis van het land waren twee chirurgen, twee internisten, een anesthesist en een klinisch chemicus. Dat kleine team verzorgde de specialistische zorg voor de 30.000 mensen op Schouwen-Duiveland. Zes specialisten. Als ik nu zie dat we in Goes 180 medisch specialisten hebben, is dat wel even wat anders.''

Nog steeds kijkt hij met plezier terug op zijn begintijd. ,,We deden alles: van traumatologie en vaatchirurgie tot oncologisch chirurgie en maag-darm-chirurgie. Omdat de bezetting van andere specialismen beperkt was, vingen we ook mensen op met neusbloedingen die de huisarts niet gestopt kreeg.''

High-tech

In zijn loopbaan ziet hij dat technologische vernieuwingen dwingen tot steeds verdergaande specialisatie van artsen en ziekenhuizen. ,,Het is onontkoombaar dat je grote ziekenhuizen krijgt die veel apparatuur hebben, waar high-tech dingen worden gedaan, waar een intensive care is met alle hulpmiddelen die er zijn. Zoals ik ben begonnen, zou niet meer kunnen.''



In de loop der jaren ziet Hellingman zijn vak hard veranderen. ,,Neem een blindedarmoperatie. Als vroeger iemand kwam met pijn in de rechter onderbuik voelden en klopten we wat, namen we de temperatuur op en deden we bloedonderzoek. Op basis van dat onderzoek opereerde je. Nu verkrijg je meer informatie door het gebruik van scanners en opereer je veel gerichter. We brengen steeds minder schade toe aan patiënten.''

Dat zag hij ook sterk als oncologisch chirurg. ,,Terwijl we vroeger forse ingrepen deden en vaker een borstamputatie moesten verrichten, kunnen wij tegenwoordig het grootste deel van de patiënten borstsparend behandelen."

Leed

Daar hoorden ook slecht-nieuws-gesprekken bij. ,,Daar werden we vroeger niet in opgeleid. Ik ben daarin gerold. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je belast raakt met het leed dat anderen met zich meedragen. Dat soort gesprekken voerde ik de laatste tijd bijna dagelijks en lieten me niet onberoerd. Gelukkig worden patiënten opgevangen door gespecialiseerd verpleegkundigen en praten artsen met elkaar om casussen te verwerken. Gelukkig heb ik een goed thuisfront en een heel leuke vrouw die me goed opvingen.''

Wat ook is veranderd is dat patiënten steeds vaker gesprekken opnemen. ,,Dat vind ik een goede manier om de informatie op een rustig moment nog eens tot je te nemen. Patiënten horen dat ze kanker hebben en zijn alleen daarmee bezig. Terwijl ik hem of haar probeer verder te helpen in de stappen die genomen moeten worden. Je kunt mensen veel vertellen, maar dat komt niet altijd door. Daarbij helpt zo'n opname.''

Minder enthousiast is hij over het spuien van meningen over artsen op internet. Al zijn de paar reacties die over hem op Zorgkaart staan ronduit lovend. ,,Zeer prettige en professionele behandeling met oog voor mijn persoon en gevoelens. Alle lof!'' En: ,,Een heel plezierige, deskundige arts met veel aandacht voor de mens die patiënt is.''

Verschrikkelijk

Hellingman blijft bescheiden. ,,Er zijn vele bijzondere momenten geweest, maar die benoem ik niet. Want er zijn ook altijd teleurstellingen. Ook een dokter zal niet altijd datgene bereiken wat hij graag wil. Complicaties zullen er altijd zijn, zolang er wordt geopereerd. Dat is voor een patiënt en voor de chirurg verschrikkelijk.''



