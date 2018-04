Chinese techgigant Huawei kiest voor datacenter Zeeland

'We moeten meer discussië­ren over wanneer we mensen dure geneesmid­de­len geven'

20:05 GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft over 2017 een winst geboekt van 6,1 miljoen euro. Dat is lager dan vorig jaar. Dat komt omdat het ziekenhuis geld stopt in nieuwe medische apparatuur en het opknappen van de ziekenhuizen. De directie verwacht dat het ADRZ ook dit jaar winst maakt. Al voorziet ze ook dat meer gediscussieerd moet worden over het toedienen van dure medicijnen, zoals die tegen kanker.