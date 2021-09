Chillen aan de waterkant, nu het nog even kan

,,De zomer is een sof. We hebben nauwelijks buiten kunnen zitten. Daarom nestelen we ons vandaag even hier.” Hier is aan de Oesterdam bij de Bergsediepsluis. De zussen Ellen Vroegop en Marianne Joppe hebben er hun tuinstoel geparkeerd. Met bronwater, appels en boterhammen in de tas, bakken ze in de septemberzon. ,,We wonen in Tholen-stad, dus ver is de Bergsediepsluis niet. Ellen en ik gaan hier vaak naar toe, meestal met de fiets. Het is een heerlijke plek om even samen te zijn, bij te kletsen en te genieten van de zon. Je kunt ook in de tuin zitten, maar aan de Oesterdam beleef je een ongekend gevoel van vrijheid. Kijk naar dat prachtige panorama dat de Oosterschelde biedt. Het is zo mooi en rustgevend hier. Dit is echt genieten”, zegt Marianne Joppe.