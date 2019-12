Chendo kreeg ‘bizar veel complimenten’ na zijn auditie voor The Voice

Erg zenuwachtig was Smit niet voor zijn optreden. ,,De crew van The Voice was super vriendelijk en dat hielp enorm. Degene die voor mij moest, was niet door. Dat was wel even een schrikmomentje. Maar uiteindelijk kwam alles goed”, zegt hij. De keuze tussen de vier coaches was een lastige. ,,Het was echt bizar om zo veel complimenten te krijgen. Een uithaal ging niet helemaal lekker, dus ik verwachtte dat daar wel iets over gezegd zou worden. Maar alles was positief. Ik zat echt te twijfelen tussen Anouk en Waylon. Ik wil mijzelf verbreden en dingen doen die mensen niet van mij verwachten. Niet alleen ballades zingen dus. Bij Waylon kan ik dat denk ik het beste doen.”