Chemiebedrijf Dow wil C02-uitstoot fors terugdringen: ruim 40 procent minder in 2030

Als het chemische concern erin slaagt in 2030 zo'n 1,7 miljoen C02 minder te laten vrijkomen, is het goed voor 8 procent van totale C02-doelstelling voor de Nederlandse industrie. Dow behoort nu tot de 20 grootste industriële C02-uitstoters van het land. Dow wil dit doel bereiken door het bedrijfsproces te elektrificeren en duurzame brandstoffen zoals waterstof te gebruiken. Dat kost tijd en daarom zet het chemiebedrijf ook in op een tijdelijke oplossing waarmee een flinke C02-vermindering te boeken is: C02 afvangen en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee.