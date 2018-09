Chef'Special zet kroon op geslaagd nazomerfestival

In de rij voor de muntverkoop, in de rij voor de bar en in de rij bij de toiletten. Het was lekker druk zaterdagavond, zoals het hoort op een popfestival. Zij het dat op het keurige Abdijplein de bezoekers hun plastic bekertjes niet massaal op de grond gooien, maar geneigd zijn ze even hun zak te houden om ze later in een afvalbak te gooien.

Jongeren

Als je zo'n beschaafd publiek aan het hossen, zwaaien, zingen en zelfs zitten krijgt, heb je als popgroep wat in je mars. Daarbij moet gezegd dat Chef' Special een doelgroep aanspreekt die geen vaste klant is bij het Zeeland Nazomerfestival (ZNF). Onder de meer dan 3000 toeschouwers die het plein vulden, waren opvallend veel jongeren.

Die werden eerst prima vermaakt door - op het kleine podium - de energieke Nederlandstalige hiphop van de Oost-Souburgse rapper Bas de Meijer en daarna - op het hoofdpodium - door de tussen James Brown en Lenny Kravitz laverende funkrock van de Haarlemse formatie Rilan & the Bombardiers, maar voelbaar was dat er op iets groters werd gewacht.

Feestje

En dat kwam er. Met Bart van der Weide van Racoon en Douwe Bob stonden er tijdens deze ZNF-editie wel betere zangers op het podium, maar als het gaat om het bouwen van een feestje leggen ze het af tegen frontman Joshua Nolet van Chef'Special. De groep kwam regelrecht van een optreden eerder die dag in Duitsland om het Abdijplein op zijn kop te zetten.

Met 'Because I love you' en 'Into the future' werd bewust rustig geopend en bleef het visuele spektakel nog beperkt tot een explosie van kleur, eerst rood en daarna blauw. Beide liedjes gaan vanuit een gerapt couplet over in meezingbare refreinen, maar het echte meeschallen gebeurde zodra 'Try again' werd ingezet, een liedje waarin alles zit wat Chef'Special zo hartverwarmend maakt: een vrolijk melodietje met een reggae-ritme dat in elk hoofd en hart meteen de zon doet schijnen.

Rook en vuur

Daarna ging het snel. Ook de nieuwe hit 'Nicotine' werd massaal meegezongen, tijdens 'Peculiar' kwamen een trompettist en trombonist erbij voor een carnavalesk tintje - op zijn Zuid-Amerikaans, dat wel - en vervolgens passeerden zwaaiende vlaggen, rook, vuur, een paar duizend zwaaiende handjes tijdens 'Biggest monkey', de uitnodiging om van links naar rechts te hossen tijdens 'Face of a stranger', en om vanuit de hurken op te springen tijdens 'Carnivore'. En vlak voor tijd natuurlijk het onverwoestbare prijsnummer 'In your arms'.