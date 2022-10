Chauffeurs staken: drie dagen nauwelijks bussen in Zeeland

Buschauffeurs in Zeeland leggen vanaf morgen, woensdag, drie dagen lang het openbaar vervoer stil. Zij willen onder meer tien procent loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. Welke lijnen wel rijden en welke niet, is ook voor vervoersbedrijf Connexxion onduidelijk.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het openbaar vervoer in de provincie niet rijdt. FNV-woordvoerder Casper Schrijver zegt dat de stakingsbereidheid groot is. De vorige keer legde zeventig procent van alle vakbondsleden het werk neer.

Connexxion zegt dat het pas woensdagochtend vroeg weet waar nog wel bussen rijden in de provincie als de chauffeurs naar de stalling komen. Het openbaar vervoerbedrijf probeert dan zo snel mogelijk actuele informatie te verstrekken via de eigen website en via digitale informatieborden, die te vinden zijn op grote busstations zoals in Terneuzen, Middelburg en Vlissingen. ,,Maar ook voor is het koffiedik kijken", zegt woordvoerster Daphne Duller. ,,Wij kunnen niet meer doen dan onze reizigers zo snel mogelijk informeren. De staking is buiten onze macht om.”

De FNV zegt gekozen te hebben voor een driedaagse staking, nadat eerder in september de bussen één dag niet reden. ,,We bouwen op”, zegt vakbondsman Schrijver. ,,De werkgever wil ons niet tegemoet komen.” De bond eist een structurele loonsverhoging van tien procent en compensatie van koopkrachtverlies met honderd euro bruto in de maand. Verder willen de chauffeurs vermindering van de werkdruk in de vorm van het aantrekken van extra personeel.

Schrijver zegt zich te realiseren dat 'de gewone reiziger’ de dupe is van de staking. ,,En dat voelen onze chauffeurs ook zo. Zij willen ook gewoon op de bus zitten en mensen vervoeren. Het is ook voor hen niet leuk, maar het zegt tegelijkertijd ook iets hoe erg het water onze chauffeurs aan de lippen staat. Buschauffeurs zijn ook gewone mensen. ” De vakbond zegt dat een meerdaagse staking het laatste middel is wat gebruikt kan worden in de strijd om een nieuwe cao. ,,Maar - en dat erken ik ook - daar heeft een gedupeerde natuurlijk niets aan. We doen dit echt, omdat het niet anders kan.”