Chantal Piët geniet van haar nomadenbestaan en toch: ‘Ik had het nooit gedacht, maar ja, ik mis Zeeland wel’

,,Ik ben in Goes geboren, maar binnen drie maanden waren we al met het hele gezin naar Heemskerk verhuisd. Zes jaar later kwamen we terug naar Zeeuws-Vlaanderen, naar Hulst. Ik zat op de Moerschans en we woonden aan de Liniestraat. Later heb ik het Jansenius gevolgd en heb nog net een jaartje op het toen nog splinternieuwe Reynaert College gezeten. We woonden toen al ‘op’ Kuitaart, dat huis op de hoek aan de Hulsterweg met het schaatsje aan de muur: Slijperij Kuitaart was van mijn ouders.”