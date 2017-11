Champignonmest was de oorzaak van urenlange stankoverlast op Walcheren

'We deden alles, van maag-darm-chi­rur­gie tot aan bloedneuzen'

15:21 Robert Abe Hellingman (65) begon 33 jaar geleden als algemeen chirurg in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. ,,We deden er alles, tot aan het stelpen van een bloedneus.'' Donderdag neemt hij als oncologisch chirurg afscheid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. ,,Ik ben verliefd op Zeeland. De aard van de Zeeuwen is niet 'himmelhoch jauchzend' of 'zum Tode betrübt', maar gematigd. Daarin voel ik me gelukkig.''