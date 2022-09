Chagrijn in rechtbank: voetbalduo James/Schalkwijk en Businessclub Goes blijven het oneens

Rinze Back, voorzitter van de Businessclub Goes (BCG), had zich het allemaal heel anders voorgesteld toen hij begin februari het gesprek aanging met oud-spelers James en Schalkwijk. ,,Een buitenkans’’, noemde hij de overgang dinsdag in de Middelburgse rechtbank. Met de één kwam Back tot een akkoord in hotel Van der Valk in Middelburg en de ander liet hij tekenen in zijn eigen bedrijf in Goes.