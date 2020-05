Celstraf geëist voor oplichting via phishing waarvan ook Zeeuw slachtoffer werd

Coronacri­sis slaat toe als een neutronen­bom in Walcherse kustplaat­sen

17:18 DOMBURG - Zeker tien procent van de bedrijven aan de Walcherse kust die actief zijn in de horeca en detailhandel is voor het einde van dit jaar failliet. Dat is de verwachting van Frans Provoost van accountantskantoor WEA Zuidwest en Hans Rijkse van Rijkse accountants & adviseurs. Rijkse denkt zelfs aan tien tot vijftien procent. Ze wijzen er wel op dat bij een tweede corona-uitbraak die inschatting waardeloos is. ,,Want dan wordt het echt een bloedbad.”