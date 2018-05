Celstraf geëist tegen stelende Middelburgse mantelzorgers

De man (42) en vrouw (41) uit Middelburg - inmiddels woonachtig in Oost-Sourburg - zouden mantelzorgers zijn geweest voor een oudere, dementerende man in de periode tussen 2013 en 2015. Maar in plaats van voor hem te zorgen, zouden ze een flinke som geld van hem hebben verduisterd. Toen de buit binnen was, werd de man aan zijn lot overgelaten. Het slachtoffer werd in een sterk vervuild huis aangetroffen. Hij is kort nadien overleden.