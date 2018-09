Cel voor diefstal Tom-Tom geëist

M. die volhoudt niet te weten of hij nu wel of niet de diefstallen heeft gepleegd, liep op 17 april van dit jaar in de Hoofdstraat in Rilland en gedroeg zich volgens een omwonende verdacht. De politie werd gebeld, zocht en vond M. en vroeg hem om diens identificatie. Toen M. dat niet kon tonen werd hij gefouilleerd, belandde hij in een politiecel en kwamen er twee Tom-Toms, een paar handschoenen, oordopjes en een zilverkleurige heupflacon tevoorschijn. Spullen die kort daarvoor waren gestolen.

Op stap

M. wist van niets. Hij was in Rotterdam met vrienden op stap geweest, had een fles wodka en vier halve liters bier op en vervolgens waren ze met de auto weggereden. En dat was het. Hij was in een politiecel wakker geworden en wist alleen dat dat niet in Rotterdam was. M. heeft geen werk, geen inkomen, geen verblijfsstatus en is verslaafd aan alcohol.