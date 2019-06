Cel geëist voor Middelburger die megaklapper afsteekt in woonkamer

Het ging niet goed met K. op die laatste dag van november vorig jaar. Hij zat niet goed in zijn vel, voelde zich eenzaam, was gedeprimeerd, kort daarvoor had iemand in zijn woning zelfmoord gepleegd en hij had ook nog een beetje mot met zijn onderburen. Kortom: een rotdag. In zijn kamer van zijn woning aan de Driewegenhof in Middelburg lag vuurwerk. Vuurwerk voor oud- en nieuw. Geen simpel rotje of een sterretje, maar een 2000-klapper.