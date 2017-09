Cel- en werkstraf geëist voor bedreiging van 4 hulpverleners

Vriendin

C. kwam bij de rechtszaak niet opdagen bij het proces. Volgens zijn raadsman Niels Koole had hij werk gevonden en kon hij dat niet in de steek laten. De raadsman erkende dat een aantal van die berichten van C. afkomstig was. Maar volgens hem ging het ‘om beledigende berichten, niet om bedreigende’. Bovendien waren via zijn telefoon maar een beperkt aantal van de berichten verstuurd. Het merendeel was verzonden via de telefoon en de tablet van P. Maar zij hield maandag tegenover de rechtbank vol dat ze alleen maar een paar gewone berichten had verstuurd. Ze had korte tijd haar telefoon uitgeleend aan een vriendin en die verstuurde, zei ze, mogelijk al die berichten. Ook wist ze niet wie vanaf haar tablet, via een nepaccount, bedreigende mails en andere berichten naar de hulpverleners had gestuurd. Ze stelde dat het mogelijk is dat iemand haar simkaart verwisselde en vervolgens die berichten verstuurde waardoor het leek of zij de afzender was.