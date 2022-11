Cel en taakstraffen geëist tegen frauderende Vlissings gezin. ‘Ik heb mijn les geleerd’

met video Slipje of frituurvet in riool? Daar kijkt niemand meer van op

Bij waterschap Scheldestromen kijken ze allang niet meer vreemd op van een slipje in het riool. Om van de vele kilo’s frituurvet maar niet te spreken. Dat is inmiddels zó gewoon geworden. Maar toen bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie een gebit op het rooster achterbleef, waren ze toch wel even verbaasd.

