Cel en taakstraf voor Vlissinger wegens bezit en verspreiden van kinderporno

Ook komt J. onder toezicht te staan van de reclassering en moet hij onder andere vier keer per jaar zijn computer laten controleren op de aanwezigheid van kinderporno. Dat alles met een proeftijd van drie jaar. Tegen de Vlissinger was vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk geëist. De activiteiten van J. kwamen in beeld in een onderzoek naar seksueel misbruik door zijn 41-jarige broer. Die kreeg daarvoor vorig jaar een vonnis van vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk, opname in een kliniek plus het betalen van een schadevergoeding van 17.500 euro.