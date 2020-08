Cel en taakstraf geeist voor seks met veertienjarige

Tholenaar krijgt taakstraf voor vernielen deur buurman

14:35 MIDDELBURG - De 50-jarige Tholenaar A. H., die werd verdacht van poging doodslag op zijn buurman, is daarvan vandaag vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg. Vrijspraak, omdat de buurman niets had gemerkt en ook niemand had gezien dat er een klap was uitgedeeld.